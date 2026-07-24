Юрий Игнат предположил, что Россия может прибегать к провокациям против стран НАТО (Фото: Yuriy Ignat﻿ / Facebook)

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что дрон, залетевший 24 июля в Румынию , мог быть намеренно направлен на территорию страны НАТО.

Об этом Игнат заявил в пятницу, 24 июля, в эфире канала Мы — Украина.

Он отметил, что российские агрессоры стали чаще использовать для атак не только «классические» БПЛА с двигателями внутреннего сгорания и так называемые пародии (дроны-имитаторы типа Гербера), но и реактивные беспилотники. В настоящее время их может быть до 20−30% от общего количества дронов, отметил Юрий Игнат.

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Он также сообщил, что россияне начали применять ударные дроны с каналами управления, в которых оператор может в режиме реального времени менять направление и цель. По словам Игната, такие дроны часто используются для атак на движущиеся объекты, например, локомотивы и автомобили.

«И такой дрон с MESH-сетями залетел сегодня — было зафиксировано пересечение государственной границы где-то в районе Вилково — в Румынию. Там поднимали истребители, президент уже заявил, что его сбили. Мы видим, что если он [БпЛА] действительно был оснащен каналами управления, то возникает вопрос: делают ли это россияне намеренно, направляя такие дроны в страны НАТО», — сказал Юрий Игнат.

24 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что утром румынский истребитель F-16 сбил «неизвестный беспилотник», нарушивший воздушное пространство страны. «Эта территория была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска», — пояснил Никушор Дан.

В тот же день около 11:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о барражирующих боеприпасах Бандероль в направлении Одессы, после чего в городе прогремели взрывы.

В ночь на 29 мая Россия атаковала дронами гражданские и инфраструктурные объекты Украины у румынской границы. Один из беспилотников тогда залетел в воздушное пространство Румынии и упал на крышу многоэтажного жилого дома в городе Галац. Пострадали два человека.