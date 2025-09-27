Сийярто назвал фейком опубликованный Сибигой маршрут вторжения венгерского дрона в воздушное пространство Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что опубликованный его украинским коллегой Андреем Сибигой маршрут вторжения венгерского беспилотника в воздушное пространство Украины является фейком.

«Это фейк! Не стоит себя дискредитировать!» — написал Сийярто на своей странице в соцсети X, репостнув публикацию Сибиги с картой маршрута венгерского дрона над Украиной.

Инфографика: Скиншот Péter Szijjártó via X

Ранее Сибига опубликовал эту карту, отметив, что она предназначена для «незрячих венгерских чиновников». Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства и Украина все еще ждет объяснения Венгрии относительно того, что это был за объект.

До этого Генштаб показал маршрут венгерского дрона, который вошел в воздушное пространство Украины над Закарпатьем. Объект, который двигался на разных высотах, дважды пересек государственную границу Украины со стороны Венгрии.

26 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что недавно на украинско-венгерской границе военные зафиксировали вероятно венгерские дроны, которые могли вести разведку.

«Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту», — добавил глава государства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грубо ответил на заявление Зеленского о венгерских дронах в Украине, заявив, что украинский президент «начинает сходить с ума».

В свою очередь, Министерство обороны Венгрии опровергло заявление Зеленского и заявило, что информация «не соответствует действительности».

Позже Зеленский предупредил об ответе в случае повторного вторжения венгерских дронов.