Сийярто назвал фейком опубликованный Сибигой маршрут вторжения венгерского дрона в воздушное пространство Украины
Маршрут венгерского дрона, нарушившего воздушное пространство Украины, опубликованный Андреем Сибигой (Фото: Андрій Сибіга via X)
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что опубликованный его украинским коллегой Андреем Сибигой маршрут вторжения венгерского беспилотника в воздушное пространство Украины является фейком.
«Это фейк! Не стоит себя дискредитировать!» — написал Сийярто на своей странице в соцсети X, репостнув публикацию Сибиги с картой маршрута венгерского дрона над Украиной.
Ранее Сибига опубликовал эту карту, отметив, что она предназначена для «незрячих венгерских чиновников». Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства и Украина все еще ждет объяснения Венгрии относительно того, что это был за объект.
До этого Генштаб показал маршрут венгерского дрона, который вошел в воздушное пространство Украины над Закарпатьем. Объект, который двигался на разных высотах, дважды пересек государственную границу Украины со стороны Венгрии.
26 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что недавно на украинско-венгерской границе военные зафиксировали вероятно венгерские дроны, которые могли вести разведку.
«Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту», — добавил глава государства.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грубо ответил на заявление Зеленского о венгерских дронах в Украине, заявив, что украинский президент «начинает сходить с ума».
В свою очередь, Министерство обороны Венгрии опровергло заявление Зеленского и заявило, что информация «не соответствует действительности».
Позже Зеленский предупредил об ответе в случае повторного вторжения венгерских дронов.