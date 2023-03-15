США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки — Белый дом 15 марта, 08:55 Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, который был атакован российским Су-27 над Черным морем, не попал в чужие руки.

Об этом в комментарии CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Кирби сказал, что перехват российскими самолетами американских воздушных суден над Черным морем — «не редкость», и отметил, что в последние недели были и другие перехваты.

Видео дня

Он добавил, что эпизод, произошедший во вторник, уникален тем, насколько «небезопасными, непрофессиональными и безрассудными» были действия России.

По словам представителя Белого дома, США «предприняли шаги по защите своей собственности «в отношении этого конкретного беспилотника».

«Мы явно не хотим, чтобы кто-то получил его в свои руки помимо нас», — сказал Кирби.

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, из-за чего дрон упал в международные воды.

