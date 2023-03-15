США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки — Белый дом

15 марта, 08:55
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Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, который был атакован российским Су-27 над Черным морем, не попал в чужие руки.

Об этом в комментарии CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Кирби сказал, что перехват российскими самолетами американских воздушных суден над Черным морем — «не редкость», и отметил, что в последние недели были и другие перехваты.

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Он добавил, что эпизод, произошедший во вторник, уникален тем, насколько «небезопасными, непрофессиональными и безрассудными» были действия России.

По словам представителя Белого дома, США «предприняли шаги по защите своей собственности «в отношении этого конкретного беспилотника».

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«Мы явно не хотим, чтобы кто-то получил его в свои руки помимо нас», — сказал Кирби.

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, из-за чего дрон упал в международные воды.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Черное море Белый дом Беспилотник Дроны MQ-9 Reaper

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