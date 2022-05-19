Премьер Италии заявил, что только Украина будет решать, какой мир принять, и призвал к прекращению огня

19 мая, 13:39
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Марио Драги (Фото:Gregorio Borgia/Pool via REUTERS)

Марио Драги (Фото:Gregorio Borgia/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что только Украина будет решать, какой мир принять.

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Об этом сообщает ANSA.

«Украина будет решать, какой мир принять, и никто другой. Мир без Украины не будет приемлемым», — сказал он.

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По его словам, Италия будет двигаться вместе со своими европейскими партнерами и союзниками для всех возможных форм посредничества.

https://www.youtube.com/watch?v=CmjPp_pg2d0&t=1s

«Мы должны добиться прекращения огня как можно скорее, чтобы остановить усугубление гуманитарного кризиса и возобновить переговоры», — сказал Драги.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Италия Марио Драги Война России против Украины

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