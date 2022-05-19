Премьер Италии заявил, что только Украина будет решать, какой мир принять, и призвал к прекращению огня 19 мая, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Марио Драги (Фото:Gregorio Borgia/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что только Украина будет решать, какой мир принять.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает ANSA.

«Украина будет решать, какой мир принять, и никто другой. Мир без Украины не будет приемлемым», — сказал он.

Видео дня

По его словам, Италия будет двигаться вместе со своими европейскими партнерами и союзниками для всех возможных форм посредничества.

«Мы должны добиться прекращения огня как можно скорее, чтобы остановить усугубление гуманитарного кризиса и возобновить переговоры», — сказал Драги.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.