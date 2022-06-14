Италия будет поддерживать Украину в ее стремлении стать частью Европы — премьер 14 июня, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Марио Драги (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Правительство Италии и дальше будет поддерживать Украину в ее стремлении стать частью Европы.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ANSA.

«Италия поддерживает и будет поддерживать Украину и ее желание быть частью Европы», — сказал он.

По его словам, власти Италии продолжат работу «по скорейшему прекращению огня и мирным переговорам на условиях, которые Украина считает приемлемыми».



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Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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