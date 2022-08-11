Россия подорвала доверие к своему вооружению из-за провала в Украине — Минобороны Британии 11 августа, 09:31 Доверие к российскому вооружению подорвано из-за провала вторжения в Украину (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, из-за провала России в войне против Украины доверие ко многим российским системам вооружения подорвано.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что РФ вряд ли сможет выполнить некоторые экспортные заказы на боевые бронированные машины из-за исключительного спроса на машины для собственных сил в Украине и усиливающегося эффекта западных санкций.

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В британском Минобороны отметили, что Россия долгое время считала оборонную промышленность одним из своих важнейших экспортных успехов.

«Однако ее военно-промышленный потенциал в настоящее время находится под значительным давлением, а доверие ко многим из ее систем вооружений было подорвано из-за связи с плохой эффективностью российских войск в войне на Украине», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Беларусь недавно обнародовала детали нового отечественного модернизированного основного боевого танка (ОБТ) Т-72Б. Беларусь, вероятно, разработала это альтернативное решение вместо программы модификации, по которой был контракт с российской государственной компанией Уралвагонзавод.

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