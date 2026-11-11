Главный редактор издания Украина на арабском, эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах в интервью Radio NV заявил, что после войны США и Израиля против Ирана арабские страны больше не будут доверять Соединенным Штатам.

«Особенно на Ближнем Востоке, в арабском мире, который еще со времен холодной войны платит за американские базы. И они были убеждены, что в случае войны с Ираном или кем-либо другим они имеют гарантии. Все это практически сгорело. И сейчас появление Мекканского соглашения между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном свидетельствует о том, что баланс сил меняется и что арабские страны не будут больше доверять Соединенным Штатам», — отметил Фаджраллах в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что огромный вред репутации США нанес именно Трамп, который начал эту войну, не согласовав действия с союзниками и не прислушавшись ко всем мнениям генералов, а также начал дружить с Россией, которая является союзницей Ирана «вместо того, чтобы давить на Иран и не затягивать эту операцию надолго».

«Когда Иран и хуситы начали наносить удары по нефтяным месторождениям и заблокировали артерии, жизненно важные для мировой экономики… И когда Трамп позволил [премьеру Израиля Беньямину] Нетаньяху нанести удар по Дохе, столице Катара, 9 сентября 2025 — Ближний Восток изменился навсегда. Доверия к Израилю и так не было. И теперь Нетаньяху ждет суд — его будут судить. Вся основа — система безопасности — разрушилась. Когда вы начинаете войну против террористов, но не уничтожаете их до конца, для террористов это становится победой. Иран сейчас устоял благодаря глупости Трампа», — сказал эксперт по украинско-арабским отношениям.

Фаджраллах напомнил, что, когда США демонтировали режим Саддама Хусейна, они привлекли в альянс все арабские страны и урегулировали все вопросы, а на их стороне были НАТО, объединенный Запад и объединенный Ближний Восток.

«Сначала Трамп поссорился со всеми союзниками — и в НАТО, и с Канадой, а затем и со странами Персидского залива, — а потом начал против такого оппонента именно такую ​​войну. Чего можно было ждать? И что видит мир? Что Иран взял в заложники мировую экономику, а Соединенные Штаты ничего не могут сделать. И здесь возникает вопрос: они не хотят или не могут? Но это тоже было провалом», — заявил эксперт.

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Согласно данным опроса Reuters/Ipsos, 71% американцев поддерживают принятие Конгрессом законодательства о прекращении войны с Ираном, которую Трамп начал совместно с союзником США Израилем в феврале. Эту позицию разделяют 93% сторонников Демократической партии и 51% республиканцев.

9 ноября Трамп заявил, что возобновление военных действий против Ирана сейчас маловероятно. В то же время, он сообщил, что страны Персидского залива поддерживают продолжение морской блокады Тегерана и операцию Железные ворота.