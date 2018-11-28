Достоверность, как у версии об отравлении в Солсбери: Цеголко прокомментировал заявление Путина об инциденте в Керчи

Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что версия о том, что нападение российских военных на наши катера - "провокация украинской власти" имеет такую ​​же достоверность, как версия об отравлении в Солсбери.

Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Цеголко, в словах Владимира Путина нет ничего нового.

"Подобный саундтрек, к сожалению, мы уже несколько дней слушаем в исполнении украинской оппозиции: и текст явно одинаковый, и музыка такая же. Теперь всем очевидно, что автор фейка - в Москве, а у нас его только тиражируют", - сказал он.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

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Ранее президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией украинской власти.

26 ноября парламент поддержал указ президента о введении военного положения в областях, граничащих с РФ в связи с российской агрессией в Керченском проливе.

28 ноября президент Порошенко подписал закон об утверждении указ О введении военного положения в Украине. Военное положение вводят на 30 суток в 10 областях Украины, граничащих с РФ. Президент Порошенко заявил о реальной угрозе вторжения сухопутных сил РФ на неоккупированную территорию Украины.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВСУ во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В ФБС РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. Моряков доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

Действия России осудили многие иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и тому подобное.