«Гонка на время». Успеет ли Запад доставить в Украину тяжелое вооружение до того, как наступление России наберет обороты — WP 6 мая, 18:00 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Чтобы остановить разворачивающееся наступление России украинские войска остро нуждаются в тяжелом вооружении (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Пока российские оккупанты постепенно разворачивают новое наступление в восточных регионах Украины, западные союзники спешат доставить украинским военным тяжелое вооружение, которое должно помочь отразить эту атаку.

НВ публикует перевод статьи Washington Post о том, почему в ближайшие несколько недель либо Украина, либо Россия должна добиться значительных успехов в войне, и от чего зависит, кто это будет.

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«Гонка на время»

Медленно восстанавливающаяся российская армия постепенно достигает успехов на востоке Украины, сражаясь против доблестных, но плохо оснащенных украинских сил. Соединенные Штаты и их союзники спешат доставить огромное количество вооружений, в которых остро нуждаются украинцы, если они хотят сдержать россиян.

Обе стороны яростно сражаются, обе стороны несут тяжелые потери, и для обеих сторон это стало гонкой на время. Если украинцы смогут продержаться достаточно долго, пока не прибудет новое вооружение, есть большая вероятность, что они смогут не только свести на нет успехи России, но и нанести решительное поражение, которое может на долгие годы сдержать российские амбиции в Европе, говорят аналитики, а также американские и западные чиновники.

Россияне должны добиться успехов до того, как прибудет новое оружие, и до того, как их собственные измученные войска и истощенная бронетехника достигнут пределов своих возможностей для наступления.

Российские военные находятся в процессе восстановления и пополнения своих сил, возрождая подразделения, которые понесли потери или были уничтожены в первые недели боев, и медленно, но неуклонно перебрасывают их на восток Украины.

Россияне также наращивают ракетные удары по складам горючего и боеприпасов и по критически важной инфраструктуре, например, по железнодорожным путям, используемым для доставки оружия. Растущая нехватка топлива в Украине вызвала опасения по поводу ее способности поддерживать поставки топлива на передовую.

«Вопрос в том, сможем ли мы уничтожить россиян до того, как россияне встанут на ноги. Если мы не сможем поставить достаточно того, что нужно Украине, чтобы воспрепятствовать российской артиллерии и уничтожить ее, а также российские ракеты и российские войска до того, как россияне завершат свое восстановление, то это может затянуться на очень долгое время», — сказал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

«Тогда они консолидируются и будут ждать, пока мы потеряем интерес», — добавил он.

Смена тактики РФ

Стремясь к победе Украины, США и их союзники выражают свою веру в украинские вооруженные силы, эффективность которых намного превзошла первоначальные ожидания, а также признают, что российская армия гораздо менее боеспособна, чем предполагалось. Это серьезный стратегический сдвиг по сравнению с первыми неделями войны, когда администрация Байдена строила планы размещения украинского правительства в изгнании в Варшаве.

Сейчас цель состоит в том, что министр обороны Ллойд Остин назвал «ослабленной» Россией, которая не сможет в будущем «делать то, что она сделала, вторгшись в Украину».

Но сначала необходимо доставить оружие, в частности дальнобойную артиллерию, и обучить украинцев пользоваться новыми западными системами. Этот процесс уже идет, но на это уйдет еще несколько недель. Соединенные Штаты и их союзники ускоряют обещанные поставки. Однако переброска их из Восточной Европы в Украину потребует беспрецедентных логистических усилий в то время, когда основные линии снабжения все чаще становятся целью российских ракет, сказал Ходжес.

В последние дни темпы того, что Пентагон назвал «анемичным» продвижением России примерно на милю (меньше двух километров — ред.) в день, замедлились.

Тем временем украинцы отвоевывают территории в некоторых районах, в частности вокруг северо-восточного города Харькова, где в четверг, 5 мая, военные заявили, что они начали контрнаступление.

По словам чиновников, Россия еще не продемонстрировала, что может преодолеть многочисленные недостатки, которые помешали ее попытке захватить Киев, включая проблемы с логистикой, плохое командование и управление и низкий моральный дух ее войск.

Но россияне адаптировали свою тактику к открытой равнинной местности Донбасса, что дает им преимущество перед более оперативными, но не настолько тяжело вооруженными украинскими военными. Медленный темп россиян, по-видимому, является преднамеренной попыткой уменьшить тяжелые потери, которые они понесли в первые недели войны, когда бронетанковые колонны хлынули по усаженным деревьями дорогам и стали легкой добычей для украинских групп в засадах.

Теперь россияне не приближаются к украинским позициям, обстреливая города и села артиллерией, а затем продвигаются вперед, когда украинцы вынуждены отступить под опустошительным огнем.

По словам американских чиновников, в некоторых случаях россияне покидают села, а украинцы просто возвращаются обратно. Поскольку территория вдоль линии фронта протяженностью 300 миль ежедневно переходит из рук в руки, в некоторых местах трудно определить, какая сторона имеет преимущество.

«Жестокая война на выжженой земле»

Это жестокая война на выжженной земле, которая наносит тяжелый урон гражданскому населению. На видео, размещенных в пророссийских социальных сетях, видно, как российские войска продвигаются в разрушенные, обезлюдевшие села, ставшие непригодными для проживания из-за обрушившегося на них огня.

Украинцы признали, что это также сказывается на украинских вооруженных силах, которые начинают ощущать напряжение от более чем двухмесячных непрерывных боев на нескольких фронтах.

Украинцы воздержались от публикации собственных данных о потерях, но впервые признают, что несут большие потери.

Россияне теряют солдат быстрее, чем украинцы, «но мы не суперлюди. У нас тоже есть жертвы», — сказал в интервью Александр Данилюк, советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки.

Он и другие военные эксперты говорят, что больше всего украинцам нужна крупнокалиберная дальнобойная артиллерия, которая позволит им наносить удары по глубокому тылу россиян. Первые из 155-мм гаубиц, обещанных Соединенными Штатами, достигли линии фронта и используются, заявил Остин на слушаниях в Сенате во вторник, 3 мая.

«Путин потерпел неудачу»

Дальнейшие поставки США будут включать Хаммеры, бронетранспортеры М-113, вертолеты Ми-17, а также сотни тысяч единиц боеприпасов, а другие союзники пообещали дополнительные поставки.

По словам Данилюка, бои настолько ожесточенные, что Украина тратит огромное количество всего, что ей нужно, от боеприпасов до бронетехники, беспилотников и топлива. «Мы так далеки от удовлетворения наших потребностей, что даже трудно что-то комментировать», — сказал он.

Россияне «изменили свою стратегию на гораздо лучшую. Они стали относиться к украинским силам как к серьезному противнику, что для нас нехорошо. Наши войска по-прежнему имеют превосходство в профессионализме и знании местности. Но цена этого успеха очень высока», — добавил он.

Сторонники Украины наблюдают (за войной — ред.) с тревогой, но и с надеждой. «Вероятно, эти часы для украинской армии — самые темные и самые решающие часы из всех», — сказал Кусти Салм, постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии, которая была одной из самых стойких сторонников Украины.

Он сказал, что уверен, что украинцы «могут удержать фронт». Затем, как только оружие будет доставлено, сказал он, «наступит поворотный момент, когда украинцам станет легче достигать своих целей».

В некотором смысле, они уже это сделали. Вынудив россиян с унижением отступить после битвы за Киев, украинцы защитили свою столицу и свой суверенитет, а война превратилась в борьбу за то, что Россия сможет продемонстрировать после своих усилий захватить страну, сказал Роб Ли, бывший морской пехотинец США, который сейчас работает в Исследовательском институте внешней политики.

Сузив свои цели до района Донбасса и юго-востока Украины, россияне могут перебросить в эти места больше сил, чем когда они сражались вокруг Киева. Российские силы, хотя и сильно истощены из-за огромных потерь в первые недели войны, все еще обладают наступательным потенциалом. По словам Ли, если россияне смогут продолжать накапливать силы, вполне вероятно, что они добьются новых успехов.

Но в России также рано или поздно закончатся кадры, считает Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований шотландского Сент-Эндрюсского университета. Есть предположение, что президент Владимир Путин объявит массовую мобилизацию, которая потенциально может привести в армию сотни тысяч новобранцев. Но на подготовку и оснащение их для поля боя потребуется до года, сказал О’Брайен.

«Они должны получить то, что хотят, и удержать это относительно быстро. В ближайшее время у россиян будет больше сил. В какой-то момент украинцы начнут изменять этот баланс по мере получения поставок», — сказал он.

Американские и западные чиновники не определили четко, как будет выглядеть победа Украины, но Остин и другие чиновники США неоднократно заявляли, что Украина «может победить», подчеркивая при этом, что ближайшие недели будут решающими.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в прошлом месяце, что конечной целью является полное изгнание России из Украины, включая все районы, захваченные ею в 2014 году. Однако большинство военных экспертов считают, что это невыполнимо. Более достижимым результатом было бы отбросить российские позиции туда, где они были, когда Россия начала февральское вторжение, но это тоже будет непросто, говорят эксперты.

«Важно то, что Путин потерпел неудачу. То, как это выглядит, может варьироваться», — сказал западный чиновник, который говорил на условиях анонимности, обсуждая острые вопросы.



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