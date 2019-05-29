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Досадное решение: в Грузии отреагировали на возвращение Зеленским украинского гражданства Саакашвили

Сегодня, 15:17
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Досадное решение: в Грузии отреагировали на возвращение Зеленским украинского гражданства Саакашвили - фото

Mikheil Saakashvili/Facebook

Вице-спикер парламента Грузии назвал Саакашвили лжецом

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя возвращение украинского гражданства Михеилу Саакашвили, заявил, что бывший грузинский президент — лжец.

По словам Вольского, именно поэтому вовлечение Саакашвили в украинскую политику принесет вред, сообщает Грузия Online.

Он отметил, что хотел бы вообще воздержаться от оценки решений Владимира Зеленского, поскольку Украине и Грузии, «нужно много» сделать вместе.

«Решение Зеленского досадно, однако, когда эти два вопроса ставишь на весы в глобальном масштабе, грузино-украинские отношения гораздо важнее и масштабнее, чем-то, какое решение будет принято ими в отношении Саакашвили», — заявил Вольский.

Накануне президент Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

В команде Зеленского назвали возвращение гражданства Саакашвили восстановлением справедливости.

Теги:   Грузия Михеил Саакашвили

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