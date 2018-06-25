Дороги и бюрократия могут серьезно помешать НАТО во время войны с РФ - The Washington Post

Проволочки с пересечением военными НАТО границ Европы могут занять много времени

Американское командование обеспокоено логистическими проблемами НАТО в Европе, которые могут создать серьезные проблемы в случае войны с Россией.

Соответствующие выводы были сделаны после учений, имитировавших военный конфликт с РФ, передает The Washington Post.

Главными проблемами в Пентагоне назвали европейскую бюрократию и дороги, которые могут способствовать поражению НАТО.

Там считают, что проволочки, спровоцированные бюрократией и плохим планированием, могли бы дать Кремлю возможность захватить территории Балтии, пока резерв Альянса заполнял бы документы, необходимые для пересечения границы между Германией и Польшей.

С подобными проблемами Пентагон уже сталкивался во время учений в Европе в 2017 году, когда американским военным понадобилось четыре месяца, чтобы вернуть на место постоянной дислокации из Грузии бронетранспортеры Stryker.

Кроме того, танки НАТО могут застрять на узких дорогах и слабых мостах, не предназначенных для их веса.

"Необходимо иметь возможность двигаться так же быстро или быстрее, чем РФ, чтобы быть эффективной сдерживающей силой", - заявил бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес.

В свою очередь экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют отметил, что у Запада все еще нет плана защиты восточноевропейских государств от возможного вторжения.

Ранее сообщалось, что страны Балтии просят усилить батальоны НАТО морскими силами.