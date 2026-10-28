Дроны и средства ПВО: премьер Нидерландов после встречи с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине

28 октября, 18:04
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Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном (Фото: REUTERS/Stephanie Lecockq)

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном (Фото: REUTERS/Stephanie Lecockq)

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи на 500 млн евро.

Об этом Йеттен сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нидерландах в среду, 28 октября.

Роб Йеттен уточнил, что дополнительный пакет будет включать средства ПВО и беспилотники для защиты от российских воздушных атак.

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Он отметил, что на данный момент нет никаких признаков готовности государства-агрессора РФ к прекращению террористических действий против Украины. Однако заверил, что россиянам не удастся сломить «боевой дух Украины, ее общество и экономику».

«Мы, как союзники Украины, должны понимать, что наша постоянная поддержка имеет решающее значение», — подчеркнул Роб Йеттен.

Также он отметил, что Нидерланды приветствуют любые усилия, которые могут способствовать достижению устойчивого и справедливого мира для Украины. В частности, он упомянул телефонный разговор, который 27 октября провели президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

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28 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды для встречи с премьер-министром страны Робом Йеттеном и королем Виллемом-Александром. Аудиенция у короля должна состояться вечером во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге.

5 октября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Робом Йеттеном, по итогам которого Йеттен анонсировал помощь Украине с техническим обслуживанием, запчастями и боеприпасами для истребителей F-16.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Нидерланды Владимир Зеленский помощь Украине Роб Йеттен

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