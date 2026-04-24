— Появились новые детали переговорного трека Украины, Америки и России. The New York Times статью, где говорится о том, каким образом украинские переговорщики пытаются задеть тщеславие президента США Дональда Трампа, чтобы привлечь на свою сторону американцев. Наши американские коллеги ссылаются на неназванные анонимные источники. Якобы во время мирных переговоров в последние месяцы украинские чиновники предложили назвать остальную часть Донецкой области, которая остается неоккупированной, Доннилендом, соединяя слова Донбасс и Дональд. Американские журналисты пишут, что это подтвердили четыре человека, знакомые с переговорами. Говорят, этот термин употребляли частично в шутку, для Украины эта попытка пока не дала результата. По вашему мнению, это хорошая идея? Потому что есть прецеденты: Польша в 2018 году просила США разместить военную базу на своей территории и предложила назвать ее Фортом Трампа. Путь или Дорога Трампа — Зангезурский коридор, о котором пытаются договориться Армения и Азербайджан. Донниленд — насколько это хорошая идея?

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— Плохая шутка.

Относительно того, что вы спрашиваете, я не вижу здесь никаких прецедентов, потому что совсем разная история. То, что вы называете, — попытка утешить Трампа, дать какие-то названия важным объектам в его честь. Но ведь речь не идет ни о какой территории.