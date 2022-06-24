Донецкая область. Войска РФ убили пять мирных жителей, четверо ранены — глава ОВА

24 июня, 22:14
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В результате российских обстрелов четыре человека получили ранения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате российских обстрелов четыре человека получили ранения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ убили пять мирных жителей в Донецкой области в пятницу, 24 июня. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его данным, в результате российских обстрелов погибли:

  • 2 человека в Райгородке;
  • 2 — в Старом Караване;
  • 1 — в Константиновке.

Еще четыре человека получили ранения, добавил Кириленко.

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«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — почеркнул Кириленко.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Войска РФ

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