Донецкая область. Войска РФ убили пять мирных жителей, четверо ранены — глава ОВА
В результате российских обстрелов четыре человека получили ранения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Войска РФ убили пять мирных жителей в Донецкой области в пятницу, 24 июня. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
По его данным, в результате российских обстрелов погибли:
- 2 человека в Райгородке;
- 2 — в Старом Караване;
- 1 — в Константиновке.
Еще четыре человека получили ранения, добавил Кириленко.
«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — почеркнул Кириленко.
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