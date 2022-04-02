«Готовимся к жесткому противостоянию». Интервью с главой Донецкой военной администрации Павлом Кириленко 2 апреля, 00:21 Цей матеріал також доступний українською Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Генштаб ВСУ заявляет, что российские войска не добились успеха в захвате Киева, поэтому вынуждены отказаться от своих планов. В Белом доме предупреждают: это передислокация.

В то же время эксперты предостерегают, что РФ может направить главные усилия на Донбасс. В Пентагоне говорят, что туда Россия уже перекинула 1000 «вагнеровцев», имеющих опыт боевых действий в этом регионе.

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О возможном усилении обстрелов сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

К жесткому противостоянию готовится и руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В интервью Радио НВ он рассказал, как Мариуполь пережил месяц полной блокады, какие населенные пункты тоже страдают от обстрелов и готовы ли в области к новым атакам России.

— Какие наиболее проблемные города и территории вашей области?

— Ситуация в области остается сложной. Территория вдоль линии разграничения, разделявшая до 24 февраля [область], остается сложной. Обстрелы почти всех населённых пунктов вдоль линии разграничения от юга до севера. Это и Волновахский район, город Угледар, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Периодически есть удары и по городам, которые более отдаленные от линии разграничения – Покровск, Краматорск. И на севере, где граничим с Харьковской областью, Лиманская община также страдает от периодических обстрелов.

— Всех беспокоит Мариуполь. Какая ситуация там?

— О Мариуполе всегда говорю отдельно, потому что там самая сложная ситуация.

Город в полном окружении с 1 марта 2022 года. Он заблокирован.

К сожалению, сейчас жители города только на собственных авто могут выезжать по отработанному маршруту в относительно безопасный город Запорожье. В Бердянске организованы автобусы. На сегодняшний день работает только 42 автобуса.

Трехлетний мальчик Дима, раненный при обстреле Мариуполя, получает помощь в детском отделении запорожской больницы. 30 марта 2022 года / Фото: REUTERS/Marko Djurica

Относительно небольшое расстояние из Бердянска до Запорожья они могут проходить больше суток. Оккупанты точно не спешат пропускать [транспорт]: постоянные осмотры и откровенное издевательство.

Каждый день вывозим людей для того, чтобы завершить процесс эвакуации людей из этого города.

Мариуполь, 1 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

— Главари оккупантов говорят, что хотят вводить свою администрацию в городе. Можете объяснить, что происходит?

— Их тактика вполне ясна. Они пытаются делать все для того, чтобы дать такую нереальную картинку для людей, которые находятся в блокаде, ведь они без связи и не понимают состояния дел. Им доносится информация, что и Киев уже захвачен, РФ контролирует почти всю часть территории и добавляют свои бумажки – так называемые указы, распоряжения об образовании фейковых администраций фейковых республик.

На самом деле, сейчас там продолжают бои. Вооруженные силы и все, кто присоединен к обороне, защищают [Мариуполь]. Ситуация крайне сложна, но город держится.

— Полк Азов обращался к руководству страны относительно операции с деблокады Мариуполя. Как вы относитесь к этому заявлению и возможна ли операция?

— Это может прокомментировать [только] главнокомандующий и руководство Вооруженных сил, чтобы не давать лишнюю информацию. По крайней мере, 50% информации враг берет из украинских информационных ресурсов.

Ситуация известна руководству государства.

Почему сложная ситуация с военной поддержкой? Это связано с расположением города, сложным логистическим маршрутом.

— По поводу перегруппировки российских войск. Есть информация, что они направят свои силы именно в Донецкую и Луганскую области. Как вы готовитесь?

— Во-первых, ситуация и до 24 февраля на территории Донецкой и Луганской областей не была простой. Длительные бои, обстрелы. Конечно, не такой интенсивности. До 24 февраля день начинался с хороших новостей, когда я видел ноль «200-х», ноль «300-х», минимальное количество обстрелов или их отсутствие. Это относительно моральной [готовности].

Относительно эскалации. Мы видим, как это может происходить, тактические действия врага и как они могут дальше развиваться. Конечно, никто не сидит, сложа руки. Областная военная администрация и военные администрации населенных пунктов вдоль линии разграничения работают над всеми вопросами и мы готовимся в соответствии с нашими полномочиями. Основное – это четкие, слаженные взаимодействия и координации с Вооруженными силами, правоохранительными органами, органами местного самоуправления.

Мы видим и понимаем эту ситуацию. [Продолжается] не только морально-психологическая подготовка, но и подготовка встречать и уничтожать врага, защищать родную Донетчину и Украину.

— Чего они хотят достичь в направлении Донецка и Луганска? На что они надеются?

— Цель несуществующих республик и Российской Федерации – выйти с чем-то, с каким-то результатом. Конечно, это [может быть] реализация плана оккупации и захвата всей территории Донецкой и Луганской областей.

Мы понимаем, что сосредоточение усилий боевых сил, передислокация подразделений именно для этого будет использоваться.

— На переговорах украинской и российской делегации звучит тема Донецкой и Луганской областей. Как именно происходит обсуждение этого вопроса? Возможно, вы участвуете в подготовке к переговорам.

— Конечно: и в подготовке к переговорам, и в части коридоров, эвакуации. Коммуникация с руководством государства, с Офисом президента, Кабинетом Министров происходит на постоянном слаженном уровне.

— Общались ли вы с россиянами в течение этих 37 дней? Пытались ли они с вами «договориться»?

— Еще в первые дни (25 февраля, кажется) писали, представлялись, называли свои должности, [предлагали] идти на сотрудничество. Направление [движения] русского корабля тогда еще не было [известным], а так ответ был не менее лаконичен.

– Что они вам предложили?

— «Предлагаем сохранить жизнь и здоровье людей, пойти на контакт, на взаимодействие». После того, как я им сказал, что им не о чем со мной договариваться, в смс-режиме было поставлено в известность: «Еще раз настойчиво просим вас пойти с нами на контакт. В противном случае мы не можем гарантировать безопасность».

— Чего вы ожидаете в ближайшие дни?

— Мы готовимся к жесткому противостоянию; готовимся не менее четко и слаженно защищаться, развивать свой успех.

Конечно, расчет идет на помощь западных партнеров, которую они предоставляют и, уверен, будут предоставлять в больших объемах для того, чтобы мы были более эффективны в своей защите и, надеюсь, в контрнаступлении.

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