Соответствующую информацию глава украинского государства озвучил 22 апреля в комментарии журналистам.

«В ходе моих переговоров не используется никаких других терминов, кроме „Донецкая и Луганская области“, „наш Донбасс“, „территория Украины“. Есть документы, в которых всё это указано. Что касается других названий, — не могу комментировать какие-либо диалоги разного характера между сторонами. На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая и Луганская области оставались украинской землей, так оно и есть. Мне кажется, самое главное, чтобы не было Путинленда», — сказал президент Зеленский в ответ на вопрос издания The Guardian.

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21 апреля американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на четыре информированных источника, что Во время очередного этапа мирных переговоров о завершении войны РФ против Украины украинские чиновники предложили, чтобы часть Донбасса, которую пытается захватить Кремль была названа в честь президента США Дональда Трампа — «Донниленд».

"По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, отчасти в шутку, это было сделано в рамках попытки убедить администрацию Трампа более решительно противостоять территориальным претензиям России. Диктатор РФ Владимир Путин пообещал продолжать боевые действия до тех пор, пока российские войска не достигнут ключевой административной границы на окраине Донбасса", — писало издание.

Однако, как уточнили источники NYT, идея Украины с «Доннилендом» (отсылка сразу и к имени президента США и к известной сети парков развлечений Диснейленд) пока не принесла результата.