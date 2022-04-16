Гайдай спрогнозировал, когда Россия начнет наступление на донецко-луганском направлении
Российские оккупанты в Донецкой области (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)
Российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они готовы к попытке прорыва.
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Об этом в телеэфире сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Мы видим, что оккупанты заканчивают эскалацию своей группировки, их здесь десятки тысяч, сотни единиц техники, все свозят и свозят, подвозят резервы. Думаю да, дожди закончатся и начнется наступление. Пауза в наступлении была из-за дождей… По количеству личного состава и техники они уже все готовы для прорыва. Они, в принципе, не останавливаются в попытках продавить где-нибудь нашу оборону», — рассказал Гайдай.
По его мнению, российские войска постараются одновременно начать прорыв и в Донецкой, и в Луганской областях.
«Очень им хочется прорваться со стороны Изюма, чтобы отрезать Луганскую область», — добавил Гайдай.
Он отметил, что агрессор сейчас обстреливает область из всех видов оружия, не переставая.
«Логика оккупанта поняла — они хотят все стереть с лица земли, чтобы украинским военным нечего было защищать. То есть сейчас производится или поквартальный обстрел или хаотичный обстрел городов, обстреливается все. Уничтожаются полностью населенные пункты с жителями, со всеми, кто там есть», — сказал руководитель ОВА.
По его словам, Северодонецк остается полностью под контролем украинской армии. В Рубежном также позиционно идут бои, постоянно в самом городе и постоянно он обстреливается из всего оружия, находящегося на вооружении русской армии.
Украинские и западные официальные лица ранее заявляли, что после поражения в Киевской области российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.
Россия постоянно обстреливает Донецкую и Луганскую области, уничтожая жилые дома, больницы, школы и детские сады и убивая гражданских. По данным Генштаба ВСУ, сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках установить контроль над Попасной, Рубежным, Северодонецком и Славянском.
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