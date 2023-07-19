Трампу могут предъявить обвинения по трем федеральным законам — СМИ 19 июля, 19:28 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения по меньшей мере по трем разным федеральным законам, сообщает NBC.

Журналисты узнали от двух адвокатов о содержании письма, которое специальный прокурор Джек Смит прислал Трампу.

По данным NBC News, в письме упоминаются три разных федеральных закона: злоупотребление служебным положением, государственная измена и запугивание свидетелей.

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Обвинения могут предъявить Трампу в ближайшие дни. Если это произойдет, дело, связанное со штурмом Капитолия, станет третьим, возбужденным против бывшего президента США.

13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда Майами, где ему предъявили обвинение по делу о хранении секретных документов.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, которые хранились в Белом доме. В заключении также сказано, что экс-президент по меньшей мере дважды показывал секретные документы другим людям.

Трамп хранил, по данным следствия, в разных местах в своем особняке в Мар-а-Лаго (Флорида) секретные документы, содержащие информацию об оборонном и оружейном потенциале США и других стран, в том числе о ядерной программе США.