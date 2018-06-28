Дональд Туск призвал страны ЕС готовиться к "наихудшему сценарию" в отношениях с Трампом

В письме участникам предстоящего двухдневного саммита Евросоюза глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюсселю следует готовиться к неблагоприятному сценарию развития отношений с США.
"Трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа, и разногласия выходят за рамки торговли. Надеясь на лучшее, мы должны быть готовы к наихудшим сценариям", - написал Туск.
Туск также обвинил американского президента в следовании доктрине, при которой "нет друзей, есть только враги".
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