28 июня 2018, четверг

Дональд Туск призвал страны ЕС готовиться к "наихудшему сценарию" в отношениях с Трампом

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Дональд Туск уверен, что разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли

Дональд Туск уверен, что разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли

В письме участникам предстоящего двухдневного саммита Евросоюза глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюсселю следует готовиться к неблагоприятному сценарию развития отношений с США.

"Трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа, и разногласия выходят за рамки торговли. Надеясь на лучшее, мы должны быть готовы к наихудшим сценариям", - написал Туск.

Туск также обвинил американского президента в следовании доктрине, при которой "нет друзей, есть только враги".

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