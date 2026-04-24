«Наконец-то без россиян». Туск посмеялся над отсутствием Орбана на саммите ЕС

24 апреля, 15:08
Дональд Туск заявил, что победа оппозиции в Венгрии изменила настроение лидеров ЕС (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Дональд Туск заявил, что победа оппозиции в Венгрии изменила настроение лидеров ЕС (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Дональд Туск пошутил по поводу отсутствия на саммите ЕС венгерского коллеги Виктора Орбана, который потерпел поражение на парламентских выборах.

Об этом написало агентство PAP в пятницу, 24 апреля.

«Вчера чувствовалось огромное облегчение, потому что впервые за много лет среди нас не было россиян, если вы понимаете, о чем я», — сказал Туск, комментируя первый день неформального саммита ЕС, который начался 23 апреля на Кипре, и намекая на связи Орбана с Москвой.

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Также Дональд Туск отметил, что после выборов в Венгрии атмосфера на саммите ЕС была «совсем другой», так как Венгрия доказала, что демократия может побеждать.

Виктор Орбан отказался от участия в саммите Евросоюза на Кипре.

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12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Победу одержала партия Тиса во главе с Петером Мадьяром.

Что касается саммита ЕС на Кипре, то 23 апреля участие в нем принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал Центр противодействия дезинформации, во время визита Зеленского на Кипр государство-агрессор РФ пыталось организовать искусственные акции протеста против политики Евросоюза и решения предоставить Украине кредит на 90 млрд евро.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Евросоюз Кипр Дональд Туск Виктор Орбан

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