17 июня 2018, воскресенье

Трамп предупредил, что США могут возобновить совместные учения с Южной Кореей

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил, что страна может возобновить совместные учения с Южной Кореей, но выразил надежду, что этого не произойдет. Учения были приостановлены на время переговоров США с КНДР.

"Пауза на учениях на время переговоров - это была моя просьба, так как они очень дорогостоящие и создают отрицательную атмосферу во время честных переговоров. Кроме того, учения довольно провокационные. Но они могут возобновиться, если переговоры не приведут к успеху. Надеюсь, что такого не произойдет", - написал Трамп в Twitter.

Кроме того, он раскритиковал американские СМИ за то, что они не признают, что Вашингтон добивается успехов при контактах с Пхеньяном.

"Забавно, что СМИ с "фейковыми новостями", координируясь друг с другом, любят порассуждать о том, что я якобы пошел на огромные уступки лишь потому, что "встретился" (с лидером КНДР Ким Чен Ыном)", - отметил президент США, добавив, что, напротив, уже добился очень многого от северокорейской стороны.

12 июня Трамп анонсировал прекращение совместных военных учений с Южной Кореей и выразил надежду, что американские войска будут выведены из этой страны.

Заявление прозвучало после первой в истории встречи лидеров США и КНДР, в ходе которой была достигнута договоренность об отказе Пхеньяна от ядерного оружия.

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