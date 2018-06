Трамп предупредил, что США могут возобновить совместные учения с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп предупредил, что страна может возобновить совместные учения с Южной Кореей, но выразил надежду, что этого не произойдет. Учения были приостановлены на время переговоров США с КНДР.

"Пауза на учениях на время переговоров - это была моя просьба, так как они очень дорогостоящие и создают отрицательную атмосферу во время честных переговоров. Кроме того, учения довольно провокационные. Но они могут возобновиться, если переговоры не приведут к успеху. Надеюсь, что такого не произойдет", - написал Трамп в Twitter.

Holding back the “war games” during the negotiations was my request because they are VERY EXPENSIVE and set a bad light during a good faith negotiation. Also, quite provocative. Can start up immediately if talks break down, which I hope will not happen!

Кроме того, он раскритиковал американские СМИ за то, что они не признают, что Вашингтон добивается успехов при контактах с Пхеньяном.

"Забавно, что СМИ с "фейковыми новостями", координируясь друг с другом, любят порассуждать о том, что я якобы пошел на огромные уступки лишь потому, что "встретился" (с лидером КНДР Ким Чен Ыном)", - отметил президент США, добавив, что, напротив, уже добился очень многого от северокорейской стороны.

Funny how the Fake News, in a coordinated effort with each other, likes to say I gave sooo much to North Korea because I “met.” That’s because that’s all they have to disparage! We got so much for peace in the world, & more is being added in finals. Even got our hostages/remains!