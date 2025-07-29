Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры между ХАМАС и Израилем

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает CNN.

«Я скажу, что, по моему мнению, Иран вмешался в эти последние переговоры. Иран посылает плохие сигналы, скажу я вам. Для страны, которая только что была уничтожена, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы. И они не должны этого делать», — заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент США сослался на недавнее выступление министра иностранных дел Ирана в телепрограмме, заметив: «Они говорили о вещах, о которых не должны были говорить».

«И я думаю, что они вмешались в эти переговоры, давая Хамасу сигналы и приказы, а это нехорошо. Это нехорошо», — добавил он.

7 июля BBC написало, что группировка ХАМАС потеряла контроль над около 80% территории сектора Газа. 5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

6 июля стало известно, что Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о возможном соглашении по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, несмотря на требования ХАМАС, которые считают «неприемлемыми».

20 июля ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала — районе в центре сектора Газа. Ранее израильская армия не применяла здесь сухопутного наступления.

24 июля американские, британские и французские медиа Reuters, ABC News, AP, BBC и AFP заявили, что их журналисты в секторе Газа голодают. В их заявлении было сказано, что в настоящее время журналисты сталкиваются с теми же «ужасными обстоятельствами, что и те, о ком они освещают события».