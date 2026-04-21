Трамп заявил, что «выиграет войну» против Ирана и не снимет блокаду без соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона ситуация в войне с Ираном развивается «очень хорошо». США, по его словам, «в значительной степени выиграют войну», а американская армия была «невероятной».

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я выиграю войну, дела в значительной степени идут очень хорошо, наша армия была невероятной», — заявил Трамп.

В то же время он традиционно обрушился на американские медиа, заявив, что если читать «фейковые новости», можно подумать, будто США проигрывают.

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По словам Трампа, иранский флот якобы полностью уничтожен, а сам Иран больше не имеет ни противоракетного, ни противовоздушного вооружения. Также он утверждает, что «их бывшие лидеры в основном исчезли», и это, по его словам, «кроме всего прочего, означает смену режима».

Отдельно президент США упомянул о блокаде Ирана, подчеркнув, что не собирается ее отменять, «пока не будет соглашения». По его словам, из-за этих ограничений Иран сейчас «теряет 500 млн долларов в день», что, по его мнению, является «несовместимым с выживанием даже в краткосрочной перспективе».

В той же заметке Трамп также заявил, что «антиамериканские фейковые СМИ болеют за победу Ирана», но этого, мол, не произойдет, «потому что я руковожу этим».

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Президент Дональд Трамп впоследствии подчеркнул, что, хотя Ормузский пролив и открыли для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.