«Это произойдет». Трамп заявил, что Зеленский с Путиным должны были встретиться еще три месяца назад

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов, когда встретятся Зеленский и Путин (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 июля, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен был встретиться с диктатором Владимиром Путиным еще три месяца назад.

Об этом американский президент сказал в комментарии журналистам, сообщает Clash Report в соцсети X.

«Это произойдет, но это должно было произойти 3 месяца назад», — заявил Трамп.

Ранее Зеленский говорил, что для завершения войны, которую Россия ведет против Украины, необходима встреча на уровне лидеров.

Украинская сторона предложила российской провести встречу лидеров до конца августа, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров по результатам переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле 23 июля.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий уточнил, что предложение украинской стороны о встрече лидеров является постоянным, его можно реализовать в любое время, а президент Украины Владимир Зеленский будет готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский заявил, что для того, чтобы встреча лидеров Украины и РФ состоялась, она должна быть «тщательно проработана», и на ней «должна быть поставлена точка» в войне.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что на этой неделе станет известно, состоится ли встреча Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в Стамбуле.