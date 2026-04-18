Трамп пригрозил Кубе «новым рассветом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Кубы " очень скоро" наступит «новый рассвет», однако нет подтверждения, что он официально объявил о начале военной операции против острова.

Об этом он сказал на выступлении на мероприятии Turning Point USA.

Ранее Трамп делал резкие заявления о Кубе, в частности говорил «Куба следующая», но это не сопровождалось формальным решением о военном вмешательстве.



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«Очень скоро эта великая сила также принесет день, который готовился 70 лет. Он называется „новый рассвет для Кубы“. Мы поможем им с Кубой. У нас много замечательных кубинских американцев, людей, с которыми жестоко обращались, чьи семьи были убиты и издевались. И теперь смотрите, что произойдет», — сказал он.

13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о начале переговоров с Соединенными Штатами.

9 марта Трамп заявил, что Куба находится в «глубоком кризисе», и допустил возможность как «дружественного», так и «недружественного» захвата власти.

6 марта американский президент заявил, что Куба «скоро рухнет», и подчеркнул, что США активно работают над этим, добавив, что «все идет очень хорошо».