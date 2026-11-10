Трамп считает маловероятным возобновление боевых действий против Ирана

Трамп добавил, что США готовы к боевым действиям в случае изменения ситуации на Ближнем Востоке (Фото: REUTERS/Аарон Шварц)

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление военных действий против Ирана в настоящее время маловероятно. В то же время он сообщил, что страны Персидского залива поддерживают продолжение морской блокады Тегерана и операцию Железные ворота.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social 9 ноября после разговора с премьер-министром Катара, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Ирана.

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По словам американского президента, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны выступают за сохранение действующего режима давления на Тегеран.

«Самое важное, что Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны предпочли бы сохранить статус-кво, то есть продолжить крупнейшую в истории военно-морскую блокаду и новую операцию „Железные ворота“ — как на суше, так и на море», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие, и этот вопрос, по его словам, не подлежит обсуждению.

Трамп добавил, что США готовы к боевым действиям в случае изменения ситуации на Ближнем Востоке. Однако в данный момент он не ожидает возобновления ударов.

«На данный момент это кажется маловероятным. Израиль и весь Ближний Восток защищены от иранской опасности и угроз. Мы наблюдаем позитивную динамику в направлении прекращения этого конфликта», — заявил президент США.

Он также выразил убежденность в том, что после завершения конфликта американцы и остальной мир будут в большей безопасности.