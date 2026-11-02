«Придётся их защитить». Трамп пообещал в случае необходимости помиловать Маска и своих помощников

Президент США прямо подтвердил готовность помиловать своих сотрудников и союзников, если демократы будут проводить против них расследование (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать миллиардера Илона Маска, если демократы после промежуточных выборов начнут расследование в его отношении. Он также допустил возможность превентивного помилования своих помощников.

Об этом Трамп сказал в интервью подкасту Pod Force One Миранды Дивайн, опубликованном в понедельник, 2 ноября.

Трамп заявил, что будет защищать Маска, если демократы после промежуточных выборов в Конгресс США начнут расследование в отношении основателя SpaceX и Tesla или попытаются конфисковать его активы.

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На вопрос ведущей о возможных расследованиях в отношении Маска Трамп ответил: «Это просто разговоры. Но если это произойдет, нам придется их защитить».

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В то же время президент США прямо подтвердил готовность помиловать своих сотрудников и союзников, если демократы будут проводить против них расследование.

«Если возникнет такая необходимость — да. Я бы даже не задумывался над этим. Я бы это сделал», — сказал Трамп.

Заявления прозвучали на фоне промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября. По оценкам социологов, у демократов есть шансы существенно укрепить свои позиции в Конгрессе и получить возможность проводить расследования деятельности администрации Трампа.

Маск, поддерживающий президента США, потратил почти полмиллиарда долларов на противодействие демократам в ходе нынешнего избирательного цикла.

Трамп также заявил в интервью, что хотел бы баллотироваться на третий президентский срок, однако признал, что формулировка Конституции США об ограничении количества президентских сроков является «очень четкой».

Согласно результатам опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, обнародованным 18 октября, деятельность Трампа одобряют лишь 33% американцев, а 66% — не одобряют. Это самый низкий показатель за оба его срока.

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Ещё в феврале, согласно опросу The Economist, почти половина американцев охарактеризовала бы Трампа как «коррумпированного», «расистски настроенного» и «жестокого». В том же месяце США начали войну с Ираном. Как отмечает Reuters, именно с тех пор популярность президента снижается: война нарушила поставки нефти с Ближнего Востока, а цены на топливо приблизились к рекордным.