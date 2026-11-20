Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в кулуарах АТЭС в Шэньчжэне, 19 ноября 2026 года (Фото: NV)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время их двусторонней встречи выразил желание завершить войну против Украины дипломатическим путем . По словам американского лидера, переговоры продолжаются, и он видит реальный шанс добиться завершения войны.

Об этом в пятницу, 20 ноября, Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме по итогам своей поездки в Китай.

Он отметил, что американские представители продолжают работать над урегулированием, назвав эту работу сложной.

Реклама

В то же время Трамп заявил, что одним из препятствий для достижения договоренностей является личная неприязнь между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

По словам президента США, оба лидера «очень ненавидят друг друга».

Кроме того, Трамп вновь повторил свой тезис о том, что полномасштабной войны России против Украины якобы удалось бы избежать, если бы на президентских выборах 2020 года победил он, а не Джо Байден.

Он утверждает, что спросил об этом Путина, и тот ответил, что войны не было бы, если бы Трамп тогда стал президентом.

«Путин сказал это вчера. Он сказал, что этого бы не произошло. Я спросил его, он ответил: „Нет“», — заявил президент США.

12 ноября после переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что к следующему раунду переговоров присоединится и Европа. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Читайте также: Николай Княжицкий Путин фактически предлагает продать завершение войны

Однако позже в Кремле такой формат не подтвердили. Помощник Путина Юрий Ушаков 16 ноября заявил, что участие Европы не согласовывалось с Москвой и что, возможно, сначала придётся провести ещё один или несколько раундов в трёхстороннем формате.

19 ноября на пресс-конференции после трёхсторонней встречи в Шэньчжэне диктатор Путин заявил, что не возражает против участия европейцев в переговорах, но выдвинул условие: сначала они должны приехать в Москву и обсудить свои предложения с российской стороной.

Реклама:

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отдельно обсудит со специальными посланниками Виткоффом и Кушнером дату и повестку дня следующих переговоров.

20 ноября британское издание Financial Times со ссылкой на четыре информированных источника сообщило, что администрация Трампа заявила европейским и украинским чиновникам, что стремится к тому, чтобы Киев заключил мирное соглашение с РФ до начала января 2027 года — ещё до того, как демократы получат полный контроль над Конгрессом.