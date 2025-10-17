Президент Дональд Трамп заявил, что обеспокоен тем, что российский диктатор Владимир Путин затягивает время, однако уверен, что лидер Кремля «хочет заключить мирное соглашение».

Об этом он сказал в пятницу, 17 октября, во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Да, я обеспокоен, но знаете, меня всю жизнь пытались обыграть лучшие, и я хорошо справлялся… Так что это возможно, да, немного времени. Все в порядке. Но я думаю, что я достаточно хорошо разбираюсь в этих делах», — сказал американский президент.

Также он добавил, что считает, что Путин хочет заключить мирное соглашение для завершения войны против Украины.

«Я думаю, что он хочет заключить соглашение. Я заключил восемь из них. Я заключу девятую», — отметил Трамп.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.