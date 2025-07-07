Трамп заявил, что Зеленский получил «сильный удар», и повторил, что разочарован разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «получил очень сильный удар». Об этом он сказал во время общения с журналистами 6 июля.

«Он очень сильно пострадал, как я и говорил, что так и будет. Он получил сильный удар», — сказал Трамп, вероятно, имея в виду усиление российских обстрелов Украины.

Комментируя недавний телефонный звонок Зеленскому, Трамп сказал, что это был «хороший разговор», и повторил свое разочарование разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он также заявил, что «много помогает» Украине, и повторил, что войны можно было бы избежать, если бы он был президентом в 2022 году.

3 июля Трамп говорил по телефону с Путиным. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине, и он разочарован этим разговором.

В ночь на 4 июля страна-агрессор Россия осуществила самую массовую за время войны атаку на Украину, применив 550 воздушных целей. Основной целью был Киев, где пострадали 26 человек и один — погиб.

4 июля Владимир Зеленский провел с Дональдом Трампом телефонный разговор.

Президент Украины заявил, что она была «лучшей за все время». Лидеры обсудили, в частности, возможности по ПВО, и договорились, что команды будут работать над увеличением защиты неба.