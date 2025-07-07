Трамп заявил, что Зеленский получил «сильный удар», и повторил, что разочарован разговором с Путиным

7 июля, 10:00
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп назвал хорошим телефонный разговор с Владимиром Зеленским (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп назвал хорошим телефонный разговор с Владимиром Зеленским (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «получил очень сильный удар». Об этом он сказал во время общения с журналистами 6 июля.

«Он очень сильно пострадал, как я и говорил, что так и будет. Он получил сильный удар», — сказал Трамп, вероятно, имея в виду усиление российских обстрелов Украины.

Комментируя недавний телефонный звонок Зеленскому, Трамп сказал, что это был «хороший разговор», и повторил свое разочарование разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Реклама

Читайте также:
Как Трамп предал Украину. О чем рассказала экс-посол США в Украине Бриджит Бринк в жестком и обличительном интервью The Atlantic — главное

Он также заявил, что «много помогает» Украине, и повторил, что войны можно было бы избежать, если бы он был президентом в 2022 году.

3 июля Трамп говорил по телефону с Путиным. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине, и он разочарован этим разговором.

Читайте также:
Томас Фридман
Томас Фридман
Все больше вопросов. Что делает Трамп?

В ночь на 4 июля страна-агрессор Россия осуществила самую массовую за время войны атаку на Украину, применив 550 воздушных целей. Основной целью был Киев, где пострадали 26 человек и один — погиб.

4 июля Владимир Зеленский провел с Дональдом Трампом телефонный разговор.

Президент Украины заявил, что она была «лучшей за все время». Лидеры обсудили, в частности, возможности по ПВО, и договорились, что команды будут работать над увеличением защиты неба.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Владимир Путин Украина-США Дональд Трамп Война России против Украины Владимир Зеленский

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Израильтяне зарабатывают большие деньги на сносе зданий в Газе
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies