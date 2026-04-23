Дональд Трамп заявил, что «временных рамок» для войны с Ираном нет (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «временных рамок» для войны с Ираном нет. Он также отверг предположение о том, что политические соображения влияют на его подход.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, «нет никакого временного давления» ни на продолжение перемирия с Ираном, ни на проведение мирных переговоров.

На вопрос о том, когда может закончиться война, Трамп ответил, что «временных рамок нет» и торопиться некуда.

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«Люди говорят, что я хочу поскорее закончить дело из-за промежуточных выборов, это неправда», — сказал Трамп, добавив, что администрация хочет «заключить выгодное соглашение для американского народа».

Ранее издание сообщало, что Трамп планирует предоставить иранцам ограниченное время для выработки единого предложения, которое позволило бы возобновить дипломатические переговоры.

22 апреля Трамп заявил, что новый раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана может состояться уже в ближайшую пятницу.

Ранее Трамп объявил, что по просьбе Пакистана он продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Трамп заявил, что приказал вооруженным силам США продолжать блокаду иранских портов и «во всех других аспектах оставаться готовыми и способными к действиям».

20 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что вряд ли продолжит перемирие с Ираном, если до его завершения не будет заключено соглашение. Трамп также уверял, что до заключения такого соглашения Ормузский пролив будет оставаться заблокированным Соединенными Штатами.