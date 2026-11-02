Трамп заявил, что США шпионят за Россией и Китаем

Президент США рассказал, что его проинформировали о шпионской деятельности Китая и России в отношении США (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирает разведывательную информацию о России и Китае. По его словам, Москва и Пекин также следят за Соединенными Штатами, однако американская разведка делает это эффективнее.

Об этом Трамп заявил 1 ноября во время предвыборного митинга. Его выступление транслировал телеканал Magno News.

Президент США сообщил, что его проинформировали о шпионской деятельности Китая и России в отношении Соединенных Штатов. В ответ он заявил, что Вашингтон также собирает информацию об этих странах.

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«Китай и Россия шпионят за нами. Я сказал: это правда, и мы делаем то же самое в отношении них. Но у нас это получается даже лучше, так что не волнуйтесь», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что 4 октября ФБР задержало жительницу Калифорнии Ванъин Чжан. Ее обвиняют в шпионаже за сыном президента Тайваня по указанию китайских чиновников.