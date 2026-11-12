«Нам не нужна сделка с Ираном»: Трамп отстранил Вэнса от иранского вопроса и поручил ему борьбу с коррупцией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна сделка с Ираном , и поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу заняться якобы коррупцией в штатах демократов.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social в четверг, 12 ноября.

«Нам не нужна сделка с Ираном. Те времена давно прошли. У нас есть их деньги — сотни миллиардов долларов, — и у нас есть их пролив!» — заявил Трамп, имея в виду Ормузский пролив, где американские военные обеспечивают безопасность судоходства.

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Он также поручил Вэнсу уделить «полное и всестороннее внимание» — по выражению президента — «масштабной коррупции и преступности» в «синих» штатах, в частности в Миннесоте, Калифорнии и Иллинойсе.

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Трамп утверждает, что там ежемесячно разворовывают миллиарды долларов, а борьба с этим позволила бы быстро сбалансировать бюджет. Доказательств этого он не привел.

Как отмечает Reuters, заявление Трампа резко контрастирует с его предыдущими словами: в последние недели он допускал, что после выборов Иран охотнее пойдет на сделку. Кроме того, накануне The Wall Street Journal сообщила, что Вэнс рассматривал возможность личных переговоров с высокопоставленным представителем иранских силовых структур. Reuters не подтвердило эту информацию, а в офисе вице-президента не ответили на запрос о комментарии.

После поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября Вэнс назвал войну с Ираном одной из причин неудачи. Трамп тогда публично согласился с тем, что война и рост цен на бензин стоили партии победы, но подчеркнул, что считает эти издержки оправданными, поскольку США не могли допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вэнса считают одним из главных кандидатов от республиканцев на президентских выборах 2028 года.

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Еще 23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявлял, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. А журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника писал, что после выборов Трамп может охотнее согласиться на масштабную военную операцию.

Впрочем, 9 ноября после разговора с премьер-министром Катара Трамп назвал возобновление боевых действий против Ирана маловероятным. По его словам, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны региона поддерживают продолжение морской блокады Тегерана и операцию «Железные ворота», однако США готовы к боевым действиям, если ситуация изменится.