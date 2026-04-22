Если США разблокируют Ормузский пролив, сделка с Ираном станет невозможной — Трамп

22 апреля, 07:46
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Корабли и танкеры в Ормузском проливе у побережья Мусандама, Оман, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Корабли и танкеры в Ормузском проливе у побережья Мусандама, Оман, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена американской блокады на иранские порты сделает невозможным заключение сделки с Тегераном. Об этом сообщает CNN.

«Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был закрыт, они хотят, чтобы он был открытым, чтобы зарабатывать 500 миллионов долларов в день», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Он отметил, что именно США «полностью заблокировали» пролив, а Иран выступает за его закрытие, чтобы «сохранить лицо».

По словам Трампа, четыре дня назад к нему обратились с информацией, что Иран хочет немедленно открыть Ормузский пролив.

«Но если мы это сделаем, сделки с Ираном никогда не будет, разве что мы уничтожим остальную часть их страны, включая их лидеров!» — добавил президент США.

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Это заявление прозвучало после того, как Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

В то же время он приказал вооруженным силам США продолжать блокаду портов Ирана и «оставаться готовыми и способными к действиям».

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Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду Ормузского пролива силой. В Тегеране считают, что продление перемирия позволит США нанести новый удар по Ирану.

21 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку в Исламабад, где должен был возглавить американскую делегацию на новом раунде переговоров с Ираном. При этом Тегеран отказался от участия в этих переговорах, назвав их «пустой тратой времени».

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Дональд Трамп война США в Иране война против Ирана Иран Ормузский пролив

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