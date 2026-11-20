Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин оказался в сложной ситуации из-за войны против Украины , которая, по его словам, должна была завершиться за один день, но длится уже пять лет.

Об этом в пятницу, 20 ноября, Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме по итогам визита в Китай.

«У него нет сил, и ему сейчас тяжело, потому что он участвует в войне, которая должна была длиться один день, а длится уже 5 лет, и с обеих сторон гибнет много людей», — сказал Трамп.

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В то же время он выразил уверенность, что война в конечном итоге закончится.

Ранее, 20 ноября, Трамп заявил, что Путин во время их двусторонней встречи выразил желание завершить войну против Украины дипломатическим путем. По словам американского лидера, переговоры продолжаются, и он видит реальный шанс добиться окончания войны.

12 ноября после переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что к следующему раунду переговоров присоединится и Европа. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Однако позже в Кремле такой формат не подтвердили. Помощник Путина Юрий Ушаков 16 ноября заявил, что участие Европы не согласовывалось с Москвой и что, возможно, сначала придётся провести ещё один или несколько раундов в трёхстороннем формате.

19 ноября на пресс-конференции после трёхсторонней встречи в Шэньчжэне диктатор Путин заявил, что не возражает против участия европейцев в переговорах, но выдвинул условие: сначала они должны приехать в Москву и обсудить свои предложения с российской стороной.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отдельно обсудит со специальными посланниками Виткоффом и Кушнером дату и повестку дня следующих переговоров.

20 ноября британское издание Financial Times со ссылкой на четыре информированных источника сообщило, что администрация Трампа заявила европейским и украинским чиновникам, что стремится к тому, чтобы Киев заключил мирное соглашение с РФ до начала января 2027 года — ещё до того, как демократы получат полный контроль над Конгрессом.