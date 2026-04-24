Президент США Дональд Трамп заявил, что он не пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20. Однако он считает, что такой визит был бы полезным.

Об этом сообщает Clash Report.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, правдива ли информация в СМИ о том, что США пригласили Путина на саммит G20 в Майами. Ответ лидера США был следующим:

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«Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это наверняка было бы очень полезно», — сказал Трамп.

В 2025 году Путин не поехал на саммит G20, который проводили в Йоханнесбурге (ЮАР). Делегацию РФ возглавил заместитель главы администрации диктатора Максим Орешкин.

В сентябре президент США Дональд Трамп допустил приглашение лидеров России и Китая на саммит G20 в 2026 году.

Россия и Китай являются членами G20, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин пропустил саммит 2023 года в Нью-Дели и встречу 2024 года в Рио-де-Жанейро, отправив туда министра иностранных дел Сергея Лаврова.