На фоне угроз Гренландии. Трамп написал премьеру Норвегии, что больше не обязан думать о мире, потому что не получил Нобелевскую премию

Трамп в письме к премьеру Норвегии упомянул о Нобелевской премии мира (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стьоре, в котором заявил, что больше не чувствует обязанности думать о мире, поскольку не получил Нобелевскую премию мира.

Текст письма получил журналист PBS News Ник Шифрин от нескольких неназванных чиновников.

«Уважаемый Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн ПЛЮС, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, но теперь могу думать о том, что является хорошим и правильным для Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

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В письме говорится, что Дания якобы не может защитить Гренландию от России или Китая.

«Почему они вообще имеют „право собственности“? Нет никаких письменных документов, только то, что сотни лет назад там причалила лодка, но мы тоже имели лодки, которые причаливали там», — отметил президент США.

Трамп также добавил, что сделал для НАТО «больше, чем кто-либо другой со времени его основания», а теперь Альянс якобы «должен сделать что-то для США».

«Мир не будет безопасным, пока мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией», — утверждает в письме американский президент.

Премьер-министр Норвегии подтвердил, что получил такое письмо от Трампа в интервью VG.

«Это сообщение я получил вчера вечером от президента Трампа. Оно поступило в ответ на короткое сообщение, которое я направил президенту Трампу ранее в тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба», — отметил он.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, его заявления также свидетельствовали о готовности к военному вторжению на остров из-за «вопроса национальной безопасности» Штатов, угрозы со стороны России и Китая и тому подобное.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания.

Инфографика: NV

13 января в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

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Европарламент выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме, на которой стороны договорились проводить переговоры каждые две-три недели, создав рабочую группу.

17 января Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».