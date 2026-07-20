Трамп заявил, что Нетаньяху не арестуют в США «ни при каких обстоятельствах»

Президент Дональд Трамп заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «ни при каких обстоятельствах» не арестуют на территории Соединенных Штатов.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social в понедельник, 20 июля.

«Биньямина Нетаньяху ни в коем случае, никаким образом и ни при каких обстоятельствах не арестуют во время его пребывания в США. Он ведет борьбу против Исламской Республики Иран, которая недавно убила 52 000 невинных демонстрантов, а на протяжении последних 47 лет убивала американских солдат и других людей», — заявил Трамп.

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По словам президента США, ответственность должны нести те, кто, как он утверждает, привел Иран к нынешнему кризису, названному им «беспрецедентной спиралью смерти и разрушения».

Ранее мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани в интервью The New York Times заявил, что рассматривает возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот посетит город для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

«Я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен быть в Гааге [там находится Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест премьер-министра Израиля]. Он военный преступник, которому Международный уголовный суд предъявил обвинения, и вы увидите, что такого мнения придерживаются многие — исключительно из-за последствий его действий на протяжении последних многих лет», — заявил мэр Нью-Йорка.

Ордер МУС на арест Нетаньяху — что известно

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. В частности, Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

По версии палаты предварительного производства, Нетаньяху и Галлант могли «умышленно и сознательно лишить гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания» (речь идет о воде, лекарствах, продовольствии и т. д. ).

Правительство Израиля раскритиковало ордера МУС на арест Нетаньяху и Галланта и обвинило МУС в антисемитизме.

10 апреля 2026 года суд в Турции принял решение предъявить обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и 35 другим израильским должностным лицам, в частности министру обороны Исраэлю Кацу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру. Их обвиняют в причастности к перехвату флотилии «Сумуд», которая в октябре 2025 года направлялась в сектор Газа. Среди задержанных тогда активистов была Грета Тунберг.