Президент США Дональд Трамп планирует уже на этой неделе ввести новые пошлины против десятка стран. Он готов пойти на этот шаг, несмотря на предупреждения своих советников о рисках экономических потрясений, подобных тем, что возникли во время его первой торговой войны.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники отметили, что американские чиновники подготовили несколько вариантов, которые позволят главе Белого дома ввести новые пошлины. Это связано с тем, что в конце текущей недели истекает срок действия введенных Трампом 10% глобальных пошлин.

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FT пишет, что новый пакет тарифов готовится после того, как в начале 2026 года Верховный суд отменил часть пошлин, введенных после объявленного президентом США в апреле 2025 года «дня освобождения».

Как отмечают журналисты, после решения Верховного суда в феврале Вашингтон временно перешел к режиму 10% пошлин. Однако срок действия этих мер истекает в пятницу.

В материале говорится, что новые пошлины планируется ввести по итогам расследования, касающегося использования принудительного труда. Это позволит администрации Трампа обойти применение чрезвычайных полномочий, которые были ограничены решением суда.

По данным издания, тарифы, о которых может быть объявлено уже на этой неделе, составят от 10% до 12,5% для товаров из 60 стран в рамках расследования по поводу использования принудительного труда. Впервые эта инициатива была предложена американскими торговыми чиновниками еще в июне.

FT напоминает, что Соединенные Штаты начали расследование в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Параллельно было открыто дело, касающееся избыточных производственных мощностей, и проведены публичные слушания по поводу предлагаемых мер.

Второе расследование охватывает ЕС, Китай, Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японию и Индию.

По словам двух источников, высокопоставленные чиновники в частном порядке советовали Трампу поддерживать стабильность в отношениях с торговыми партнерами и соблюдать соглашения, заключенные Вашингтоном с ними относительно снижения тарифов в 2025 году.

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Журналисты отмечают, что американская администрация уже смягчила часть первоначальных, максимально жестких тарифных планов президента, введя значительные исключения для ряда ключевых потребительских товаров, в частности говядины и кофе. Кроме того, она ослабила некоторые пошлины на изделия из стали и алюминия.

FT пишет, что после двух недавних торговых расследований, касающихся критически важных минералов и авиационных комплектующих, чиновники рекомендовали администрации США сделать ставку на переговоры с торговыми партнерами, а не на новое повышение тарифов.

Позднее телеканал CNBC сообщил, что торговый представитель США Джеймисон Грир подтвердил подготовку администрацией Трампа новых тарифов.

«Мы ожидаем определенных шагов в ближайшее время… Сейчас я не могу назвать более точные сроки. Я обязан проинформировать Конгресс и другие стороны, прежде чем раскрывать такие детали. Но мы ожидаем действий в скором времени», — сказал он.

20 июля Белый дом сообщил, что Трамп подписал три указа, предусматривающих введение 50% пошлин на отдельные категории канадских товаров. В администрации американского президента объяснили это решение «дискриминационным отношением Канады к продукции из США».