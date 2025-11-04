В следующий понедельник, 10 ноября, в Белом доме состоится встреча президента США с сирийским лидером Ахмедом аль-Шараа . Об этом во время брифинга во вторник, 4 октября, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, это часть более широких дипломатических усилий американского лидера, направленных на «продвижение мира» на Ближнем Востоке.

«Встреча состоится в понедельник в Белом доме, и это часть дипломатических усилий президента [США Дональда Трампа] - встречаться с каждым для продвижения мира», — заявила Левитт.

Она также отметила, что во время недавнего визита Трампа на Ближний Восток он принял «историческое решение» — снять санкции с Сирии, чтобы «дать ей шанс на мир».

1 ноября журналист Axios Барак Равид сообщил, что Ахмед аль-Шараа планирует совершить официальный визит в Белый дом уже в ноябре, что станет первым подобным случаем в истории.

15 октября Ахмед аль-Шараа отправился с официальным визитом в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи глава Кремля уверял в «дружбе» нового президента Сирии, которого в 2016-м россияне угрожали «уничтожить».

В то же время турецкий телеканал A Haber сообщал, что президент Сирии встретился с Путиным, чтобы договориться об экстрадиции диктатора Башара Асада.

30 июня президент Дональд Трамп США подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране».

В Белом доме также отметили, что Трамп «стремится поддержать стабильную, объединенную Сирию, которая живет в мире с собой и своими соседями».