«Неуместно и бестактно». Индия резко ответила Трампу на его пост в соцсети

Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет агентство Bloomberg, отмечая, что это обострило отношения между странами, которые сближались после года напряженности из-за тарифов и геополитических расхождений.

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В своей соцсети Truth Social опубликовал стенограмму подкаста, в котором высказывались возражения против предоставления гражданства США по праву рождения и обвинялись иммигранты из таких стран, как Индия и Китай, в злоупотреблении этим правом. Также утверждалось, что индийцы, которые работают в американских технологических компаниях, не нанимают белых американцев.

Фото: Скриншот / Truth Social

Представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал назвал эти высказывания «необъективными, неуместными и бестактными».

«Они, безусловно, не отражают реальность индийско-американских отношений, которые долгое время основывались на взаимном уважении и общих интересах», — говорится в публикации представителя МИД Индии, размещенной в соцсети Х.

Агентство подчеркивает, что данные заявления прозвучали в тот момент, когда Вашингтон и Нью-Дели пытались улучшить отношения, ведя переговоры о заключении торгового соглашения. В мае ожидался визит в Индию государственного секретаря США Марко Рубио.

Последний год отношения между Индией и США были нестабильными сначала из-за карательных пошлин, а затем из-за более тесных связей Вашингтона с Пакистаном, пишет Bloomberg. Неоднократные заявления Дональда Трампа о том, что он выступил посредником в прекращении огня между Индией и Пакистаном в прошлом году, также не способствовали потеплению двусторонних отношений.

В свою очередь газета The Guardian уточняет, что Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social, по всей видимости, стенограмму высказываний ведущего консервативного подкаста Майкла Сэвиджа. Трамп также опубликовал видео, на котором Сэвидж произносит эти комментарии перед аудиторией своего подкаста.

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«Ребенок здесь сразу получает гражданство, а потом они привозят сюда всю семью из Китая, Индии или какой-то другой адской дыры на этой планете», говорится в опубликованной расшифровке.