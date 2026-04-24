«Неуместно и бестактно». Индия резко ответила Трампу на его пост в соцсети
Президент США Дональд Трамп покидает зал для пресс-брифингов в Белом доме 6 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Kevin Lama)
Индия раскритиковала текст, опубликованный президентом США Дональдом Трампом в соцсетях, где страну назвали «адской дырой».
Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет агентство Bloomberg, отмечая, что это обострило отношения между странами, которые сближались после года напряженности из-за тарифов и геополитических расхождений.
В своей соцсети Truth Social опубликовал стенограмму подкаста, в котором высказывались возражения против предоставления гражданства США по праву рождения и обвинялись иммигранты из таких стран, как Индия и Китай, в злоупотреблении этим правом. Также утверждалось, что индийцы, которые работают в американских технологических компаниях, не нанимают белых американцев.
Представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал назвал эти высказывания «необъективными, неуместными и бестактными».
«Они, безусловно, не отражают реальность индийско-американских отношений, которые долгое время основывались на взаимном уважении и общих интересах», — говорится в публикации представителя МИД Индии, размещенной в соцсети Х.
Агентство подчеркивает, что данные заявления прозвучали в тот момент, когда Вашингтон и Нью-Дели пытались улучшить отношения, ведя переговоры о заключении торгового соглашения. В мае ожидался визит в Индию государственного секретаря США Марко Рубио.
Последний год отношения между Индией и США были нестабильными сначала из-за карательных пошлин, а затем из-за более тесных связей Вашингтона с Пакистаном, пишет Bloomberg. Неоднократные заявления Дональда Трампа о том, что он выступил посредником в прекращении огня между Индией и Пакистаном в прошлом году, также не способствовали потеплению двусторонних отношений.
В свою очередь газета The Guardian уточняет, что Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social, по всей видимости, стенограмму высказываний ведущего консервативного подкаста Майкла Сэвиджа. Трамп также опубликовал видео, на котором Сэвидж произносит эти комментарии перед аудиторией своего подкаста.
«Ребенок здесь сразу получает гражданство, а потом они привозят сюда всю семью из Китая, Индии или какой-то другой адской дыры на этой планете», говорится в опубликованной расшифровке.
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