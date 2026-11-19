Президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС в Китае, 19 ноября 2026 года (Фото: Ng Han Guan/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп сидел с закрытыми глазами во время выступления лидера Китая Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18 ноября. CNN предполагает, что американский президент мог задремать.

На опубликованном видео видно, что Трамп сидит с опущенной головой и закрытыми глазами.

«Похоже, Трамп задремал во время выступления Си на саммите АТЭС в Китае», — написал телеканал CNN под видео.

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18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трамп прибыл на саммит вечером 18 ноября. Си Цзиньпин лично встретил президента США в аэропорту, нарушив дипломатические протоколы Китая.

Трамп уже провел двусторонние встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

19 ноября должна состояться историческая трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина, запланированная на 14:30 по местному времени (08:30 по киевскому времени). Лидеры намерены обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, а также войну в Украине.