В Норвегии выразили обеспокоенность из-за активной кампании президента США Дональда Трампа, направленной на получение Нобелевской премии мира . Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Трамп в последнее время неоднократно публично заявлял о своем стремлении получить награду. В частности, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе он отметил, что «все говорят, что он должен получить Нобелевскую премию мира».

Реклама

Президент объяснил это тем, что США и он лично «не получили должного признания» за подписание Авраамовых соглашений в 2020 году, которые нормализовали отношения между Израилем и рядом арабских стран.

Трамп заявляет, что после своего возвращения в Белый дом в январе он якобы сумел остановить по меньшей мере шесть войн. Как сообщают источники агентства, его спецпосланник Стив Уиткофф во время встреч с европейскими коллегами неоднократно поднимал вопрос о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира.

К продвижению этой инициативы также привлекался государственный секретарь Марко Рубио, пишет Bloomberg. В Нобелевском комитете отметили, что не испытывали прямого политического давления, но обратили внимание на «несколько кампаний», которые ведутся как публично, так и непублично.

Один из норвежских чиновников, который согласился говорить на условиях анонимности, в шутку отметил, что в случае поражения Трампа «рассматривает вариант взять больничный 10 октября».

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, комментируя возможную реакцию в случае, если Дональд Трамп не получит премию, отметил, что решение полностью зависит от Нобелевского комитета, который действует независимо.

Эксперты напоминают, что попытки влиять на выбор лауреатов случались и раньше, однако дерзкая манера Трампа, которая контрастирует с традиционной скандинавской скромностью и неприятием саморекламы, может создать дополнительное давление на комитет и усложнить игнорирование его кандидатуры.

2 сентября глава Белого дома заявил, что не стремится получить Нобелевскую премию мира, однако убежден, что сделал достаточно для такой награды. Отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он получить премию, Дональд Трамп ответил: «Нет».

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них в частности премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Мане.

В свою очередь The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди ухудшились из-за амбиций американского лидера относительно получения Нобелевской премии мира.

Ранее сайт Axios писал, что Дональда Трампа несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию мира во время его президентства. Среди инициаторов были норвежский политик Кристиан Тибринг-Хьедде и шведский деятель Магнус Якобссон, однако награды он так и не получил.

В 2019 году Трамп сказал, что он должен был бы получить премию «за многие вещи, если бы они раздавали ее честно, а они этого не делают».