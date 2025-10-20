«Разрабатывали четыре года». Трамп утверждает, что у США есть «секретное оружие»

20 октября, 21:39
Президент Дональд Трамп заявил, что США значительно опережает Китай в области искусственного интеллекта и в военном отношении с точки зрения совершенства вооружений (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Президент СШАДональд Трамп утверждает, что официальный Вашингтон имеет в своем распоряжении «секретное оружие», которое начали создавать еще во время его первого срока в Белом доме.

Об этом Трамп заявил 20 октября во время двустороннего обеда с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме.

«Мы значительно опережаем Китай в области искусственного интеллекта и в военном отношении с точки зрения совершенства вооружений. У нас есть оружие, о котором многие люди не знают, и я начал его создавать четыре года назад. (…) У нас есть лучшее оружие», — сказал президент США.

https://www.youtube.com/embed/bECanjkUe84?si=uL-WjaU21gODZFDn

19 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с европейскими партнерами, чтобы увеличить закупки американского оружия по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в частности средств ПВО и боеприпасов для нанесения дальнобойных ударов.

17 сентября глава украинского государства заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Оружие Белый дом Дональд Трамп

Поделиться:

