Во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне для президента США Дональда Трампа исполнили его любимую песню YMCA группы Village People.

Об этом в пятницу, 20 ноября, пишет Independent.

Во время ужина в четверг, 19 ноября, Трампу спели гей-гимн группы Village People 1978 года, под который президент часто танцует на митингах и мероприятиях в Белом доме.

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Видео с танцем Трампа также опубликовала советник Белого дома по коммуникациям Марго Мартин. На кадрах видно, что Трамп исполнил фрагмент своего «танца», а затем вместе с другими лидерами хлопал в такт музыке. После этого Трамп похлопал лидера КНР Си Цзиньпина по спине, и они вместе направились к выходу из зала.

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась трёхсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

19 ноября в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она длилась около полутора часов, и по её итогам лидеры приняли совместную декларацию. В ней они договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков и раскритиковали МКС.

Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин затрагивали этот вопрос на двусторонней встрече.