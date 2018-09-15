15 сентября 2018, суббота

Дональд Трамп сделал гораздо больше, чем признают его враги - журналист CNN Фарид Закария

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Журналист CNN Фарид Закария
Фото: Сергей Ильин, Александр Индычий, Александр Пилюгин

Журналист CNN Фарид Закария

Президент США Дональд Трамп несмотря на многочисленную критику его деятельности во многом придерживается обещаний, которые он дал своим избирателям и однопартийцам, сказал журналист CNN Фарид Закария на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Дональд Трамп уменьшил налоги, дерегулировал экономику, назначил консервативных судей. Он больше утверждается в различных сферах, касающихся закона и порядка - консерваторам это приятно. Он сделал гораздо больше, чем признают его враги", - рассказал Закария.

По его мнению, вероятность, что президенту объявят импичмент, достаточно мала.

"Есть вероятность около 10-20% процентов, что Дональд Трамп не добудет свой срок на посту президента. Но то, что все эти люди (Пол Манафорт и другие фигуранты расследования) сотрудничают с Робертом Мюллером повышает шансы", - добавил журналист.

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