Трамп заявил, что Болсонару, который уехал из Бразилии после поражения на выборах, может оставаться в США «сколько угодно»

После проигрыша на выборах Флавио Болсонару уехал из Бразилии (Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui/File Photo)

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару, покинувший страну после поражения на выборах, может остаться в Соединенных Штатах на неопределенный срок.

Об этом он заявил журналистам во время вечеринки по случаю Хэллоуина в своем клубе Mar-a-Lago во Флориде, сообщило агентство Reuters 31 октября.

«Он [Болсонару] может оставаться здесь сколько угодно», — заявил Трамп.

Реклама

Президентские выборы в Бразилии, на которых Флавио Болсонару проиграл действующему президенту Луису Инасио Лула да Силве, несмотря на то что лидировал в большинстве опросов общественного мнения, Трамп назвал «позором».

По данным собеседников Reuters, Трамп пока не планирует поддерживать политические амбиции Болсонару, хотя и разрешил ему въезд в США, и встречаться с ним он также не собирается.

Президентские выборы в Бразилии — что известно

Во втором туре президентских выборов в Бразилии 25 октября победил действующий президент Луис Инасиу Лула да Сильва, набрав 51,8% голосов. Флавио Болсонару, выигравший первый тур, набрал 48,2% и заявил, что его юристы будут добиваться отмены результатов. Лула стал первым со времени возвращения Бразилии к демократии в 1980-х годах кандидатом, победившим на выборах после второго места в первом туре.

Четыре года назад Лула уже выигрывал выборы у отца Флавио Болсонару — Жаира Болсонару. После поражения в 2022 году Жаир Болсонару пытался отменить результаты выборов, по стране тогда прокатились массовые беспорядки. Сейчас он отбывает 27-летний срок за подготовку государственного переворота.

28 октября ВВС сообщила, что бывший кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару вместе с семьей прибыл в Майами в американском штате Флорида.