Президент США Дональд Трамп заявил изданию Axios в четверг, что серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий в Иране — включая удары, превосходящие по своей мощи те, что наносились в ходе операции Epic Fury.

В кратком интервью Axios Трамп признал, что такое решение будет иметь последствия, и подчеркнул, что окончательного решения пока не принял.

Президент не назвал конкретных сроков принятия решения, а двое других американских чиновников подтвердили, что никаких звонков не было и новых приказов военным пока не отдавали. Нынешняя эскалация уже привела к тому, что цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, а возвращение к полномасштабной войне крайне непопулярно среди американцев.

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«Я рассматриваю возможность масштабной атаки. Более масштабной, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы полностью к этому готовы», — заявил президент.

Трамп заявил, что Израиль «присоединился бы за две минуты», если бы он попросил, но добавил, что для начала новой операции против Ирана «нам никто не нужен». Он также отметил, что участие Израиля в ударах имело бы «последствия», намекнув на возможный ответный удар Ирана по Израилю.

По словам Трампа, иранцы «хотят вести переговоры», однако пока не готовы заключить сделку. «Они еще не испытали достаточной боли», — сказал он. По данным двух региональных источников, осведомленных о посреднических усилиях, иранское руководство не приняло последнее предложение. «Мы пытаемся, но иранцы не способствуют этому», — сказал один из источников.

Удары США по Ирану — что известно

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей, — в ответ на обстрел силами КСИР коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе. 8 июля CENTCOM нанесло вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран нанес ракетные удары и удары с применением беспилотников по Кувейту, Бахрейну и Иордании, назвав это ответом на удары США. 15 июля CENTCOM сообщило, что США возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года нанес удар по территории Сирии: КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе, хотя, по данным сирийских источников, база не пострадала. В тот же день американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране; главной целью атак стал город Бендер-Аббас, где расположены штаб и основная база ВМС страны.