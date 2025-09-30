«Бумажный тигр». Трамп высмеял вид Путина из-за войны в Украине, которая должна была «длиться неделю»

Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал российскому диктатору Владимиру Путину о том , что тот плохо выглядит, ведь уже четыре года ведет войну, которая «должна была бы закончиться через неделю».

Об этом президент США сказал перед американским генералитетом на военной базе в Квантико в США во вторник, 30 сентября.

«Я сказал Путину: «Ты плохо выглядишь. Ты уже четыре года воюешь в войне, которая должна была бы длиться неделю. Ты что, бумажный тигр?» — заявил Трамп.

20 сентября Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, писало, что после переговоров на Аляске Путин пришел к выводу, что Трамп не заинтересован вмешиваться в войну России против Украины, в связи с чем российский диктатор решил усилить атаки на Украину, чтобы принудить ее к переговорам на своих условиях.

Последние заявления Трампа по Украине — главное

23 сентября на Генассамблее ООН Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести «мощные пошлины» в отношении России, если та не завершит войну против Украины. Однако для их эффективности аналогичные действия должна предпринять и Европа.

В тот же день американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все свои территории, оккупированные Россией. Он также отметил, что РФ уже три с половиной года бесцельно воюет с Украиной и это не добавляет стране-агрессору престижа, а лишь делает ее похожей на «бумажного тигра».

28 сентября специальный представитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

По данным The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу предоставить ракеты Tomahawk.

Келлог позже уточнил, что решение о Tomahawk еще не принято.

26 сентября во время интервью изданию Axios Зеленский выразил уверенность, что американский президент теперь действительно стремится к победе Украины.