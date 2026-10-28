Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине: «США ничего не получили взамен»

Трамп поблагодарил своего специального представителя Стива Уиткоффа за усилия по достижению мира, заявив, что тот добивается значительных успехов. (Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee)

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за помощь Украине и европейским союзникам. Он заявил, что Вашингтон якобы не получил ничего взамен за 350 миллиардов долларов, выделенных при предыдущей администрации.

Об этом Трамп заявил 27 октября во время предвыборного митинга; выступление транслировал телеканал The National Desk.

По словам Трампа, его администрация восстановила американские вооруженные силы, тогда как Байден передал значительную часть вооружений другим странам.

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«Мы восстановили вооруженные силы. А Байден раздал значительную их часть. Нужно было брать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить», — заявил президент США.

Трамп также подчеркнул, что теперь европейские страны платят за американское оружие, которое передается Украине. В частности, он упомянул программу PURL, в рамках которой страны-партнеры финансируют закупку американских вооружений для Украины.

«Думаю, они передают вооружение Украине или кому-то еще, но они нам платят. Байден мог бы об этом попросить. Он отдал 350 миллиардов долларов, а мы так ничего и не получили взамен — разве что то, что они считают нас дураками», — сказал Трамп.

В конце выступления президент США поблагодарил своего специального представителя Стива Уиткоффа за усилия по достижению мира, заявив, что тот добивается значительных успехов.

В апреле 2026 года Трамп уже критиковал Байдена за поддержку Украины и заявлял, что США не следовало вмешиваться в ситуацию, поскольку страна находится за океаном. Тогда он также называл сумму в 350 миллиардов долларов, утверждая, что эти средства были потрачены впустую.